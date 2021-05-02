В Екатеринбурге "порше" пробил стену СИЗО
Судя по повреждениям автомобиля, его скорость до момента столкновения была высокой.
Фото © Соцсети
Фото © Соцсети
Автомобиль "порше" въехал в здание гаража на территории исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге. Отмечается, что водитель автомобиля не пострадал.
"Это гараж колонии, [автомобиль] повредил декоративное ограждение", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН региона, уточнив, что помещение находится далеко от мест, где содержатся заключённые.
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Отмечается, что инцидент произошёл 2 мая около пяти часов утра. Судя по повреждениям автомобиля, скорость до момента столкновения у него была высокой. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Лайф сообщал, что под Воронежем грузовик въехал прямо в кафе. Выяснилось, что в момент аварии за рулём большегруза никого не было.
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