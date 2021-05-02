"Головы оторваны": Два человека погибли в жутком ДТП в Хакасии, где "лексус" на скорости влетел в ограждение

"Головы оторваны": В жутком ДТП в Хакасии погибло два человека. Видео © "ВКонтакте" / "Жесть Инцидент Абакан"

В Хакасии два человека погибли в жутком ДТП: легковой автомобиль на огромной скорости влетел в бетонное ограждение на выезде из Абакана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

"Два человека погибли и три человека в больнице. Автомобиль ехал из Абакана, врезался в бетонное ограждение. Там идёт ремонт, есть ограничение скорости", — пояснил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, авария произошла 2 мая в четыре часа утра. Lexus влетел в ограждение на ремонтируемом участке дороги. Предположительно, водитель не справился с управлением. Как видно на кадрах с места происшествия, снятых очевидцами, от автомобиля осталась лишь груда покорёженного металла, а рядом лежат два тела, у которых, по словам автора одного из видео, головы оторваны.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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