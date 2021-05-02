Обнародованы секретные документы Трампа по нанесению ударов вне боевых зон
В них идёт речь, в частности, о действиях спецназа и применении беспилотных летательных аппаратов. Указывается, что США должны отдавать приоритет захвату террористов, а не их ликвидации.
Фото © ТАСС/АР
Администрация президента США Джо Байдена обнародовала секретный документ, принятый в период правления экс-главы государства Дональда Трампа. Как пишет газета The New York Times, речь идёт о правилах нанесения ударов за пределами территории Соединённых Штатов вне боевых зон и касается в первую очередь подразделений спецназа и дронов.
Отмечается, что в октябре прошлого года издание совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилось через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA).
В правилах, изданных Трампом в 2017 году, расписаны действия спецназа, а также проведение ударов с воздуха с помощью беспилотников. Так, в документе указывается, что США должны отдавать приоритет захвату террористов, а не их ликвидации. Также отмечается, что Америка должна принимать все меры, чтобы быть уверенной в том, что в результате проводимых операций не пострадают или не погибнут мирные граждане.
Ранее Джо Байден объяснил, зачем США решили наращивать военные силы у берегов Индии и Китая. По словам главы Белого дома, это делается не для развязывания конфликта, а для его предотвращения.
Выбор редакции
"Он искренний": Политологи оценили высказывание Трампа о взаимной симпатии с Путиным
"Ложь и произвол": Пушкова возмутил "мировой порядок" США
Камала Харрис получила новую должность
Эпидемиолог назвала условие для окончания пандемии коронавируса в России
Модель с пышными формами пожалела обо всём, когда из-за глупой ошибки её грудь выскочила наружу
Комментариев: 0