Обнародованы секретные документы Трампа по нанесению ударов вне боевых зон

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала секретный документ, принятый в период правления экс-главы государства Дональда Трампа. Как пишет газета The New York Times, речь идёт о правилах нанесения ударов за пределами территории Соединённых Штатов вне боевых зон и касается в первую очередь подразделений спецназа и дронов.

Отмечается, что в октябре прошлого года издание совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилось через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA).

В правилах, изданных Трампом в 2017 году, расписаны действия спецназа, а также проведение ударов с воздуха с помощью беспилотников. Так, в документе указывается, что США должны отдавать приоритет захвату террористов, а не их ликвидации. Также отмечается, что Америка должна принимать все меры, чтобы быть уверенной в том, что в результате проводимых операций не пострадают или не погибнут мирные граждане.

Ранее Джо Байден объяснил, зачем США решили наращивать военные силы у берегов Индии и Китая. По словам главы Белого дома, это делается не для развязывания конфликта, а для его предотвращения.

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