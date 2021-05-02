В Афганистане девять человек погибли при мощном взрыве бензовозов
В МВД страны уточнили, что произошедшее не было террористической атакой, причина пожара сейчас устанавливается.
Девять человек погибли в результате мощного взрыва бензовозов у столицы Афганистана. Видео © Twitter / Rahmatullah Rafat / TOLOnews / ShamshadNews
Неподалёку от столицы Афганистана Кабула произошёл крупный взрыв, жертвами которого стало не менее девяти человек. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
Причиной взрыва стал вспыхнувший бензовоз. С него огонь перекинулся на другие автомобили с топливными цистернами, а также на находящиеся вокруг машины. В общей сложности, как отмечают очевидцы, оказалось повреждено почти 50 автомобилей.
В результате трагедии погибло девять человек, ещё 14 получили ранения. В МВД Афганистана уточнили, что произошедшее не было террористической атакой. Основную причину сейчас устанавливают специалисты.
На кадрах с места событий видно, что в момент пожара резко выключается электричество в Кабуле. Во многие районы были направлены специалисты для восстановления подачи электроэнергии.
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