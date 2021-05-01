Мощный взрыв на АЗС в Душанбе попал на видео. Видео © Соцсети

Мощный взрыв на АЗС произошёл сегодня в столице Таджикистана, Душанбе. Снятые жителями города видеоролики разлетелись по соцсетям.

Судя по кадрам, сперва на заправочной станции начался пожар. Огромное пламя охватило строение, собрав на себе взоры зевак. Некоторые из них подходили к огню слишком близко, не подозревая, какую опасность таит в себе ЧП на заправке. Внезапно прогремел мощнейший взрыв, который было видно из разных районов города.

По данным местных СМИ, АЗС находилась в городе Зарафшан района Сино. Пока экстренные службы никак не комментировали произошедшее. Также неизвестно, есть ли в результате взрыва пострадавшие или жертвы.

Ранее Лайф публиковал видео с моментом взрыва на территории АЗС в посёлке Мосрентген в Новой Москве.

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