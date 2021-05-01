"Прыгали как по матрасу": В Брянской области подростки жестоко избили сверстника и сняли на видео
История взбудоражила всю городскую общественность, многие жители решили оказать как моральную, так и материальную помощь пострадавшему подростку.
Фото © LIFE
Брянские школьники жестоко избили десятиклассника. Видео © LIFE
В городе Новозыбкове Брянской области — пугающий случай детской жестокости: толпа школьников избила десятиклассника за то, что тот якобы "трогал их девчонок". Пострадавший рассказал Лайфу о конфликте.
"Я шёл мимо роддома на заброшку, решил там полазить, погулять. Встретил компанию, они мне начали предъявлять, мол я трогал их девчонок, а потом взяли и избили. На следующий день это видео попало в Сеть, и меня повезли в ПДН, там мы просидели 4 часа, разбирались, кто виноват. Потом поехали в больницу проводить экспертизу", — рассказал Саша о случившемся с ним.
На экспертизе врачи установили, что у подростка черепно-мозговая травма, выбит зуб, а всё тело покрыто множеством ушибов. Свой комментарий по поводу состояния мальчика дала его крёстная.
"Медики говорят, что самочувствие у него не критическое, но средней тяжести. У ребёнка постоянно болит голова, тошнит его, болят некоторые части тела, потому что прыгали по нему как по матрасу", — отметила женщина.
Эта ситуация взбудоражила весь город. Очень многие не захотели оставаться в стороне и оказали мальчику посильную помощь: кто-то деньгами, кто-то одеждой, а кто-то просто добрым словом. Не последнюю очередь в этом сыграла девушка Мария, которая распространила в соцсетях информацию об инциденте.
"Я выложила пост, и очень много людей откликнулось. Кто-то был готов помогать материально, кто-то выражал слова поддержки. Сейчас мы организовали сбор, очень многие люди готовы помогать и материально, и одеждой, и лекарствами. Вся общественность города Новозыбкова сейчас на стороне Саши, мы очень переживаем за здоровье и состояние ребёнка", — поведала Мария.
Также стало известно, что зачинщики с дарами приходили к мальчику в больницу и просили прощения, дабы дело об избиении не получило дальнейший ход.
"Да, они приходили, приносили фрукты, овощи, хотели извиниться. Но я их не простил, пусть закон решает, как с ними поступить", — выразил своё категоричное мнение по этому поводу собеседник Лайфа.
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