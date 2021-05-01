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Новым атаманом Кубанского войскового казачьего общества назначен Александр Власов

Численность казаков в данном регионе достигает свыше 55 тысяч человек, их привлекают к охране порядка и других мероприятий.

1 мая 2021, 17:03
<p>Александр Власов. Фото © Официальный сайт Администрации Краснодарского края</p>

Александр Власов. Фото © Официальный сайт Администрации Краснодарского края

Президент России Владимир Путин утвердил вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, курирующего вопросы физической культуры, спорта и казачества, атаманом Кубанского войскового казачьего общества.

"Утвердить Власова Александра Ивановича атаманом Кубанского войскового казачьего общества", — говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

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Для Краснодарского края традиции казачества — не последнее слово. Дело в том, что основание региона тесно сопряжено с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. Так, в 2021 году их численность в регионе превысила 55 тысяч человек. Сейчас они принимают участие в общественной и политической жизни, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий и других массовых событий.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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