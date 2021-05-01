Новым атаманом Кубанского войскового казачьего общества назначен Александр Власов

Численность казаков в данном регионе достигает свыше 55 тысяч человек, их привлекают к охране порядка и других мероприятий.

Для Краснодарского края традиции казачества — не последнее слово. Дело в том, что основание региона тесно сопряжено с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. Так, в 2021 году их численность в регионе превысила 55 тысяч человек. Сейчас они принимают участие в общественной и политической жизни, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий и других массовых событий.