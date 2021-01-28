В казачьей кибердружине рассказали, как будут бороться с негативом в Сети — видео

Одна из их главных целей — избавить Всемирную паутину от противоправной информации.

Казаки из Екатеринбурга объявили кибервойну противоправной информации в Сети. Видео © LIFE

В Екатеринбурге активисты казачьей кибердружины "Медиащит" решили избавить Интернет от противоправной информации и негативного контента, который может пагубно влиять на молодёжь. Жалобы на подозрительные фото, видео и статьи казаки отправляют в Роскомнадзор с комментариями.

— Интернет большой, и деструктивного контента очень много. Чаще всего такое, где мошенники пытаются обогатиться за счёт других. <...> Также есть вовлечение в противоправную деятельность молодёжи, — рассказал руководитель казачьей кибердружины "Медиащит" Алексей Замятин.