Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 января 2021, 13:59

В казачьей кибердружине рассказали, как будут бороться с негативом в Сети — видео

Одна из их главных целей — избавить Всемирную паутину от противоправной информации.

Казаки из Екатеринбурга объявили кибервойну противоправной информации в Сети. Видео © LIFE

В Екатеринбурге активисты казачьей кибердружины "Медиащит" решили избавить Интернет от противоправной информации и негативного контента, который может пагубно влиять на молодёжь. Жалобы на подозрительные фото, видео и статьи казаки отправляют в Роскомнадзор с комментариями.

Интернет большой, и деструктивного контента очень много. Чаще всего такое, где мошенники пытаются обогатиться за счёт других. <...> Также есть вовлечение в противоправную деятельность молодёжи, — рассказал руководитель казачьей кибердружины "Медиащит" Алексей Замятин.

Уральская казачья кибердружина будет бороться с матом в соцсетях
Уральская казачья кибердружина будет бороться с матом в соцсетях

Одна из главных целей казаков — избавить Сеть от негативного контента и заменить его позитивным, для чего активисты продвигают видео с полезными лайфхаками. На помощь дружинникам пришёл и новый закон, согласно которому соцсети обязаны выявлять и блокировать запрещённый контент, в том числе публикации, содержащие мат.

BannerImage
Варвара Романова
  • Новости
  • Екатеринбург
  • Казаки
  • Регионы
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar