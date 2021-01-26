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Регион
Опубликовано 26 января 2021, 12:34

Уральская казачья кибердружина будет бороться с матом в соцсетях

Виртуальные патрули будут выявлять брань без специального программного обеспечения.

Уральская казачья кибердружина "Медиащит" займётся блокировкой мата в соцсетях. Как сообщило издание "Подъём", изначально виртуальные патрули были созданы для борьбы с "деструктивным контентом", теперь же войну объявили ещё и нецензурной лексике. Кстати, кибердружина решила обойтись без специального программного обеспечения.

Мы ищем деструктивный контент в Интернете, просматриваем всё вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи, — рассказал руководитель "Медиащита" Андрей Замятин.

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По его словам, специально обученные люди будут проверять сообщения от пользователей и публикации в группах на наличие нецензурной лексики и в случае обнаружения жаловаться на найденный мат администраторам и модераторам соцсетей. Напомним, что с 1 февраля Госдума обязала соцсети выявлять и блокировать запрещённый контент, также в этот список попали публикации, содержащие мат.

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Фото © Pixabay

Наталья Демьянова
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