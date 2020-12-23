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Регион
Опубликовано 23 декабря 2020, 12:17

Госдума обязала соцсети выявлять и блокировать запрещённый контент

Также владельцам ресурсов будет необходимо иметь своё представительство в России.

Государственная дума РФ приняла поправки к закону об информации, обязав владельцев социальных сетей с 1 февраля выявлять и блокировать запрещённый контент на своих ресурсах.

Парламентарии ввели понятие "владелец социальной сети", который будет обязан создавать представительства на территории России в случае их отсутствия.

Кроме того, ресурсы будут обязаны по заявлению пользователей ограничивать доступ или удалять информацию, которая "явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды", а также данные, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность". На удаление контента соцсетям дадут 24 часа с момента получения заявления.

Парламентарии дополнительно ввели обязанности для ресурсов по ограничению доступа к противоправной информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Госдума приняла закон о физлицах — иностранных агентах
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Ранее Лайф писал о том, что Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах. Под санкции могут попасть такие гиганты, как Facebook, Twitter и YouTube. Если зарубежная платформа будет блокировать российские СМИ, представители Генеральной прокуратуры по согласованию с Министерством иностранных дел смогут присвоить ей статус "допускающей дискриминацию против российских СМИ".

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Фото © Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Николай Абрамов
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