Госдума обязала соцсети выявлять и блокировать запрещённый контент

Также владельцам ресурсов будет необходимо иметь своё представительство в России.

Государственная дума РФ приняла поправки к закону об информации, обязав владельцев социальных сетей с 1 февраля выявлять и блокировать запрещённый контент на своих ресурсах.

Парламентарии ввели понятие "владелец социальной сети", который будет обязан создавать представительства на территории России в случае их отсутствия.

Кроме того, ресурсы будут обязаны по заявлению пользователей ограничивать доступ или удалять информацию, которая "явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды", а также данные, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность". На удаление контента соцсетям дадут 24 часа с момента получения заявления.

Парламентарии дополнительно ввели обязанности для ресурсов по ограничению доступа к противоправной информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.