Пятилетние сёстры-близняшки поздравили жителей Москвы с Пасхой, подарив куличи и крашеные яйца

Сестрички в русских народных платках без стеснения подходили к незнакомцам, чтобы вручить подарки. Кто-то из прохожих очень умилялся и даже дарил что-то в ответ. Один пенсионер был настолько польщён вниманием, что поцеловал девочек за столь трогательное поздравление. Также Ангелина и Виталина поздравили и полицейских, которые патрулировали улицы столицы. Стражи порядка не смогли сдержать улыбки перед близняшками.