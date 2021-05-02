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Пятилетние сёстры-близняшки поздравили жителей Москвы с Пасхой, подарив куличи и крашеные яйца

Один пенсионер был настолько польщён вниманием, что поцеловал девочек за такое трогательное поздравление.

2 мая 2021, 07:33

Пятилетние сёстры-близняшки поздравили москвичей с Пасхой. Видео © LIFE

Пятилетние сёстры-близнецы Ангелина и Виталина Колычевы вышли на улицы Москвы, чтобы поздравить горожан с наступлением Пасхи. Девочки дарили прохожим крашеные яйца и куличи.

Сестрички в русских народных платках без стеснения подходили к незнакомцам, чтобы вручить подарки. Кто-то из прохожих очень умилялся и даже дарил что-то в ответ. Один пенсионер был настолько польщён вниманием, что поцеловал девочек за столь трогательное поздравление. Также Ангелина и Виталина поздравили и полицейских, которые патрулировали улицы столицы. Стражи порядка не смогли сдержать улыбки перед близняшками.

Художник Никас Сафронов расписал на Пасху яйца динозавра

Художник Никас Сафронов расписал на Пасху яйца динозавра

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой. В своём обращении глава государства отметил "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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