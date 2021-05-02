Пятилетние сёстры-близняшки поздравили жителей Москвы с Пасхой, подарив куличи и крашеные яйца
Один пенсионер был настолько польщён вниманием, что поцеловал девочек за такое трогательное поздравление.
Пятилетние сёстры-близняшки поздравили москвичей с Пасхой. Видео © LIFE
Пятилетние сёстры-близнецы Ангелина и Виталина Колычевы вышли на улицы Москвы, чтобы поздравить горожан с наступлением Пасхи. Девочки дарили прохожим крашеные яйца и куличи.
Сестрички в русских народных платках без стеснения подходили к незнакомцам, чтобы вручить подарки. Кто-то из прохожих очень умилялся и даже дарил что-то в ответ. Один пенсионер был настолько польщён вниманием, что поцеловал девочек за столь трогательное поздравление. Также Ангелина и Виталина поздравили и полицейских, которые патрулировали улицы столицы. Стражи порядка не смогли сдержать улыбки перед близняшками.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой. В своём обращении глава государства отметил "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране.
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