Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю. Видео © Twitter / NASA

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-1 в составе четырёх человек вернулся на Землю, успешно приводнившись в Атлантическом океане. Об этом сообщается на странице Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в "Твиттере".

Приводнение корабля Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер и японцем Соити Ногути — произошло в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида в 09:57 мск. В 03:35 мск космический аппарат отделился от Международной космической станции (МКС) и направился в сторону Земли, его возвращение заняло более шести часов.

Как отмечает NASA, в последний раз приводнение корабля с астронавтами США на борту в ночных условиях состоялось 27 декабря 1968 года. Тогда корабль "Аполлон-8" с американцами Фрэнком Борманом, Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом возвратился после облёта Луны и приводнился в Тихом океане.

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре прошлого года, присоединившись к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли там вахту с 14 октября того же года в составе 64-й основной экспедиции, а 17 апреля текущего года вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого корабля "Союз МС-17".

24 апреля 2021 года к МКС пристыковался другой пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Шейном Кимбро и Меган Макартур, а также астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. Экипаж проведёт на орбите около шести месяцев.

Ранее Лайф показывал видео отстыковки корабля Crew Dragon от МКС.

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