В Иране на химзаводе прогремели мощные взрывы, здание оказалось охвачено огнём
В результате происшествия пострадало как минимум шесть человек, среди которых двое пожарных.
В Иране загорелся химический завод после нескольких взрывов. Видео © Twitter / FarsNews_Agency
В промышленном городе Шокухие в иранской провинции Кум произошёл сильный пожар после нескольких взрывов на химическом заводе. Как сообщает Jerusalem Post, предварительно, пострадало не менее шести человек, в том числе двое пожарных.
Отмечается, что пламя быстро распространялось. На место происшествия стянуто 150 пожарных и 20 автомобилей экстренных служб. При этом две машины сгорели во время тушения пламени, из-за этого серьёзно пострадало два спасателя.
На данный момент пожар потушен, на месте работают спасательные бригады и правоохранители. Причина происшествия пока не установлена.
Ранее Лайф публиковал видео с моментом взрыва на территории АЗС в Душанбе. Судя по кадрам, сперва на заправочной станции начался пожар. Огромное пламя охватило строение, собрав зевак. Некоторые из них подходили к огню слишком близко, не подозревая, какую опасность таит в себе ЧП на заправке.
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