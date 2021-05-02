Названо число полностью привитых от коронавируса россиян
Вакцинация проводится во всех регионах страны, 13 миллионов граждан получили первый компонент препарата.
Фото © ТАСС / Виталий Невар
В России около девяти миллионов человек уже получило обе дозы вакцины от коронавируса. Об этом рассказали в эфире телеканала "Россия-1".
"Обе дозы вакцины получило около девяти миллионов россиян, первый компонент — 13 миллионов", — сообщили в эфире.
Отметим, что вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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