В ДНР рядом с храмом перехватили украинский беспилотник со взрывным устройством

В Донбассе военнослужащие перехватили ударный беспилотник украинской армии около города Ясиноватая. Об этом заявила Народная милиция Донецкой Народной Республики.

"Расчётами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ "Терикон-М2Н" беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В милиции отметили, что при падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, которое разорвалось при ударе о землю. Предположительно, это была осколочная граната ВОГ-17. В ведомстве не исключили, что дрон направлялся к храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

К слову, согласно дополнительным мерам обеспечения перемирия, сторонам конфликта в Донбассе запрещается использовать беспилотники вблизи границ соприкосновения. Исключение составляет только специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.

Напомним, ранее в ДНР сообщили об обстреле севера Донецка украинскими вооружёнными силами.

Авторы