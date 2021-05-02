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В ДНР рядом с храмом перехватили украинский беспилотник со взрывным устройством

На квадрокоптере, предположительно, была установлена осколочная граната ВОГ-17. Снаряд разорвался при ударе о землю.

2 мая 2021, 09:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Донбассе военнослужащие перехватили ударный беспилотник украинской армии около города Ясиноватая. Об этом заявила Народная милиция Донецкой Народной Республики.

"Расчётами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ "Терикон-М2Н" беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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В милиции отметили, что при падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, которое разорвалось при ударе о землю. Предположительно, это была осколочная граната ВОГ-17. В ведомстве не исключили, что дрон направлялся к храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.

К слову, согласно дополнительным мерам обеспечения перемирия, сторонам конфликта в Донбассе запрещается использовать беспилотники вблизи границ соприкосновения. Исключение составляет только специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.

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Напомним, ранее в ДНР сообщили об обстреле севера Донецка украинскими вооружёнными силами.

Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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