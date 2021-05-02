В Индии зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 28 апреля, когда за 24 часа умерло 3645 человек. Менее трёх тысяч смертей в Индии не было уже шесть дней, а всего в стране зарегистрировано 215 542 смерти от CoViD-19.

Как сообщал ранее Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее 10 тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники.