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В Индии зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

Свыше трёх тысяч летальных случаев в стране регистрируют практически всю последнюю неделю.

2 мая 2021, 10:04
<p>Фото © ТАСС / Vijay Pandey / ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Vijay Pandey / ZUMA Wire

За последние сутки в Индии от коронавирусной инфекции скончалось 3689 пациентов, что является новым антирекордом. Это следует из данных Минздрава страны.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 28 апреля, когда за 24 часа умерло 3645 человек. Менее трёх тысяч смертей в Индии не было уже шесть дней, а всего в стране зарегистрировано 215 542 смерти от CoViD-19.

За минувшие 24 часа инфекцию выявили у 394 488 жителей. Общее число заражённых насчитывает более 19,6 миллиона.

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Как сообщал ранее Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее 10 тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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