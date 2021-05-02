Названа причина блокировки страницы проекта RT в Facebook

Социальная сеть "Фейсбук" по ошибке заблокировала доступ к странице проекта RT RedFish. Об этом рассказал представитель соцсети.

"Доступ к странице RT Redfish в "Фейсбуке" был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами", — приводит его слова РИА "Новости".