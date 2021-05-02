Названа причина блокировки страницы проекта RT в Facebook
В социальной сети принесли извинения за доставленные неудобства.
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Социальная сеть "Фейсбук" по ошибке заблокировала доступ к странице проекта RT RedFish. Об этом рассказал представитель соцсети.
"Доступ к странице RT Redfish в "Фейсбуке" был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами", — приводит его слова РИА "Новости".
Собеседник агентства уточнил, что соцсеть принесла извинения за доставленные неудобства.
Напомним, с требованием разблокировать аккаунт просветительского проекта российского телеканала к компании "Фейсбук" обратился Роскомнадзор.
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