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Названа причина блокировки страницы проекта RT в Facebook

В социальной сети принесли извинения за доставленные неудобства.

2 мая 2021, 09:32
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Социальная сеть "Фейсбук" по ошибке заблокировала доступ к странице проекта RT RedFish. Об этом рассказал представитель соцсети.

"Доступ к странице RT Redfish в "Фейсбуке" был ограничен по ошибке нашими автоматизированными инструментами", — приводит его слова РИА "Новости".

Собеседник агентства уточнил, что соцсеть принесла извинения за доставленные неудобства.

Facebook восстановил удалённую страницу проекта RT

Facebook восстановил удалённую страницу проекта RT

Напомним, с требованием разблокировать аккаунт просветительского проекта российского телеканала к компании "Фейсбук" обратился Роскомнадзор.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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