В Подмосковье трёхлетний ребёнок получил страшные ожоги, оказавшись в объятой огнём машине

Инцидент произошёл 1 мая. Отец оставил в машине трёхлетнего мальчика и его четырёхлетнего брата и удалился в магазин. В это время в автомобиле произошло возгорание, что привело к пожару. Один из мальчиков получил сильные ожоги, его госпитализировали, второй ребёнок не пострадал. На кадрах видно, как огонь полностью охватил автомобиль, а рядом с дорогой истошно кричит отец малышей.