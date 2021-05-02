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В Подмосковье трёхлетний ребёнок получил страшные ожоги, оказавшись в объятой огнём машине

Следователи уже опросили отца мальчика и очевидцев и назначили экспертизы для установления причин произошедшего, возбуждено уголовное дело.

2 мая 2021, 09:40

Трёхлетний ребёнок получил сильные ожоги при пожаре в автомобиле в Подмосковье. Видео © Соцсети

В рабочем посёлке Серебряные Пруды Московской области трёхлетний ребёнок получил сильные ожоги в результате возгорания в автомобиле. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошёл 1 мая. Отец оставил в машине трёхлетнего мальчика и его четырёхлетнего брата и удалился в магазин. В это время в автомобиле произошло возгорание, что привело к пожару. Один из мальчиков получил сильные ожоги, его госпитализировали, второй ребёнок не пострадал. На кадрах видно, как огонь полностью охватил автомобиль, а рядом с дорогой истошно кричит отец малышей.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью и оставления мальчика в опасности. Следователи опросили мужчину, а также свидетелей и очевидцев произошедшего. Проведён осмотр автомобиля, назначена пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура региона также проводит проверку.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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