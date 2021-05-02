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"Ты убил мою собаку!" В Сочи водитель "тойоты" задавил домашнего пса на глазах у обезумевшей от горя хозяйки

Мужчина равнодушно бросил пёсика умирать в луже крови, а сам сел за руль авто и в спешке уехал. Перед этим он пообещал "вдарить" владелице животного.

2 мая 2021, 10:02

Фото © Соцсети

В Сочи мужчина на "тойоте" насмерть задавил домашнюю собаку и уехал. Видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"

Грустный инцидент произошёл на юге России. Проезжая узкие переулки между домами, водитель на легковом автомобиле не заметил собаку в ярко-красной куртке. Мужчина так торопился на работу, что, сбив животное, не задумываясь, оставил его, истекающего кровью, умирать, передаёт телеграм-канал "Сочи № 1".

На кадрах видно, как хозяйка пёсика клянёт незадачливого водителя. Мужчина лишь растерянно стоит на месте и повторяет: "Что ж мне, на работу теперь не ехать". На протяжении минуты стороны конфликта обмениваются "любезностями".

Вскоре мужчине надоедает спорить, он возвращается за руль и уезжает, оставляя несчастное животное прямо на проезжей части.

Собака стала настоящей нянькой для котёнка, которого люди завязали в пакете и выкинули на мусорку — видео

Собака стала настоящей нянькой для котёнка, которого люди завязали в пакете и выкинули на мусорку — видео

Хозяйка сбитой собаки признаётся: пёс гулял без поводка. Но женщину возмутил тот факт, что водитель уехал, не оказав помощь, оставив её одну с окровавленным животным.

Ранее в Уфе живодёр избил собаку и выколол ей глаза. Видео жестокого насилия над животным появилось в соцсетях.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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