Российские бадминтонисты Иванов и Созонов стали чемпионами Европы из-за ковида у соперника

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов досрочно стали победителями чемпионата Европы, который проходит в Киеве. Финал пришлось отменить из-за болезни одного из соперников россиян. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной федерации бадминтона.

За золото наши соотечественники должны были побороться с Марком Ламсфуссом и Марвином Зайдлем из Германии. Однако из-за положительного теста на ковид у Ламсфусса, финальный поединок пришлось отменить. Таким образом, команде из ФРГ автоматически было засчитано техническое поражение.







"Нам очень жаль, что не было финала, и выражаем поддержку нашим немецким товарищам по бадминтону, надеемся, что они хорошо перенесут эти испытания", — сказал Иванов, комментируя исход чемпионата.

При этом спортсмен добавил, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, он и его напарник Созонов были готовы бороться в финале. На всём протяжении первенства они показывали уверенную игру, поэтому шансы на победу были хорошие, добавил Иванов.

Стоит отметить, что в 2014 году Иванов и Созонов уже выигрывали европейское первенство. Также в активе спортсменов две бронзовые награды континентальных чемпионатов.

Ранее Лайф писал, что сборная России разгромила Чехию на юниорском чемпионата мира по хоккею. Подопечные Альберта Лещёва забросили чехам 11 шайб, тем удалось поразить ворота россиян всего лишь один раз. Отмечается, что эта победа стала самой крупной в истории противостояния юниорских сборных России на чемпионатах мира.

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