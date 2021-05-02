Киберэксперт оценил идею МВД создать мобильное приложение для борьбы с мошенниками

Алексей Раевский — эксперт по кибербезопасности и генеральный директор компании Zecurion, являющейся ведущим разработчиком DLP-систем для защиты от утечек информации в России, — в беседе с Лайфом оценил инициативу МВД РФ по разработке специального мобильного приложения для борьбы с мошенниками.

"Я такие инициативы оцениваю скептически. На мой взгляд, МВД лучше бы выполняло свою основную функцию, а именно разыскивало и предавало суду этих самых мошенников, а то, что у них получится сделать какой-то сервис для борьбы с мошенниками, звучит "как мёртвому припарка", — заявил Раевский.

По словам эксперта, сегодня мошенники "очень хитрые и ловкие", они научились довольно легко обходить все существующие способы борьбы с ними. Так, к примеру, аферисты звонят гражданам с подставных номеров и левых телефонов, а ещё они "очень качественно играют свои роли". Специалист отметил, что данная проблема крайне актуальна в стране и её пытаются решить всеми возможными способами, однако, по его мнению, "МВД всё же немного не в ту сторону пошло".

"Киберпреступность в России развивается стремительно. Дело в том, что мошеннические группировки действуют как полноценные бизнес-структуры: у них есть своё планирование, свой маркетинг и своё разделение труда. То есть качество мошеннической работы растёт, поэтому бороться с этим становится всё сложнее и сложнее", — резюмировал Раевский.

Как ранее сообщал Лайф, для мобильного приложения МВД России разрабатывает сервис "Антимошенник", который призван предупреждать граждан о звонках и СМС, исходящих от аферистов. Он будет создан до конца этого года, на его разработку направят 44,9 миллиона рублей.

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