Пользователям Android рассказали, как могут украсть данные их банковской карты

Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платёжных картах может закончиться попаданием таких данных в руки злоумышленников. Чтобы этого не случилось, нужно запретить системе сохранять и передавать информацию о картах сторонним сайтам.

Специалисты Hi-Tech Mail.ru советуют открыть в настройках мобильного браузера Chrome раздел "Способы оплаты" и деактивировать пункт, разрешающий автоматическое сохранение и заполнение платёжных данных. В дополнение эксперты рекомендуют открыть в браузере меню "Флаги", введя в адресной строке Chrome://flags, и активировать пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards.

В том же меню рекомендуется активировать опцию Safety Check on Android. Всё это отвечает за безопасный просмотр веб-страниц.

Ранее эксперт рассказал о приложениях, которые срочно нужно удалить с вашего смартфона. Специалист посоветовал также очистить гаджет от лишних файлов и ненужных настроек.

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