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Пользователям Android рассказали, как могут украсть данные их банковской карты

Всего несколько манипуляций в настройках Chrome позволят снизить вероятность такого развития событий, но об этом мало кто знает.

27 апреля 2021, 20:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Автоматическое сохранение в Android-смартфонах информации о платёжных картах может закончиться попаданием таких данных в руки злоумышленников. Чтобы этого не случилось, нужно запретить системе сохранять и передавать информацию о картах сторонним сайтам.

Специалисты Hi-Tech Mail.ru советуют открыть в настройках мобильного браузера Chrome раздел "Способы оплаты" и деактивировать пункт, разрешающий автоматическое сохранение и заполнение платёжных данных. В дополнение эксперты рекомендуют открыть в браузере меню "Флаги", введя в адресной строке Chrome://flags, и активировать пункты Credit card autofill ablation experiment и Enable offering upload of autofilled credit cards.

В том же меню рекомендуется активировать опцию Safety Check on Android. Всё это отвечает за безопасный просмотр веб-страниц.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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