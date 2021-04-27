Отдых на Кипре: эксперт объяснил, почему там не повысят цены для россиян

Россиян вряд ли ждёт повышение цен на отдых на Кипре, да и массовым он в этом году вряд ли станет. Такое мнение выразил член президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян.

"У нас нет на сегодняшний день регулярных рейсов на Кипр или чартерных. Летают рейсы в статусе грузопассажирских. Да, они завозят людей, но считайте, что летают они под неким серым флагом. Как только будет дан старт, чтобы летали под белым флагом, чтобы стала регулярка, то из 15 городов России полетят рейсы на Кипр", — сказал Мкртчян в эфире радио "Комсомольская правда".

Турэксперт также выразил мнение, что спрос на отдых на Кипре повысился из-за закрытия Турции, тем более что для посещения другой курортной страны — Греции — не у всех есть шенгенская виза. Несмотря на всё это, повышать стоимость отдыха на Кипре вряд ли будут.

"Потому что российский рынок пока не является для них глобальным. Глобальный рынок — это английский рынок. Но в этом году англичане не едут, поэтому отельеры для россиян цены не поднимут", — заключил Алексан Мкртчян.

Напомним, что ранее Минздрав Кипра официально перевёл РФ в число стран, откуда можно приезжать туристам. В связи с этим страна открыла границы для россиян с 1 апреля. Тогда отмечалось, что отдыхающим необходимо сдавать анализы на ковид не ранее чем за 72 часа до вылета на остров. Также по прилёте придётся пройти за свой счёт ещё один тест в аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос.

Пока же на Кипре действует самый жёсткий карантин за всё время с начала эпидемии коронавирусной инфекции. Локдаун начался с 26 апреля и продлится две недели — до 9 мая. В этот период на острове будет расширено на два часа действие комендантского часа, закроются все магазины промтоваров, рестораны и кафе, театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, а также танцевальные и музыкальные школы.

Авторы