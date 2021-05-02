В Волгограде осуждённый за педофилию сбежал из больницы через окно
За половые сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним в прошлом году его отправили в колонию-поселение.
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Из больницы в Волгограде сбежал заключённый, который ранее был осуждён за педофилию, он объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области. Предположительно, медучреждение он покинул через окно палаты, расположенной на втором этаже.
"30 апреля 2021 года было выявлено отсутствие осуждённого 1996 года рождения, находящегося на стационарном лечении в больнице № 1 города Волгограда. В настоящее время сотрудниками полиции и УФСИН России по Волгоградской области организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на его задержание", — заявили в ведомстве, отметив, что также сейчас проводится служебная проверка.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сбежавший заключённый в прошлом году был осуждён на два года колонии-поселения за половые сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним.
А ранее Лайф писал, что жестоко расправившегося с дочками сожительницы рыбинского маньяка признали невменяемым. Главное следственное управление СКР попросило отправить Виталия Молчанова на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
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