В Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за вооружённого конфликта на границе

В Киргизии возбудили 11 уголовных дел в связи с вооружённым конфликтом на границе с Таджикистаном. Об этом сообщил замглавы МВД республики Эркебек Аширходжаев, выступая на брифинге в Бишкеке.

"По конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено 11 уголовных дел", — сказал заместитель министра внутренних дел.

Дела возбуждены в том числе по статьям: "Преступления против мира и безопасности человечества", "Убийство", "Незаконное пересечение границы" и "Массовые беспорядки". Уже начато досудебное расследование.

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