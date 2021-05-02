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В Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за вооружённого конфликта на границе

Обострение в отношениях с Таджикистаном началось 29 апреля, а на следующий день главы двух стран договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём.

2 мая 2021, 10:07
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Киргизии возбудили 11 уголовных дел в связи с вооружённым конфликтом на границе с Таджикистаном. Об этом сообщил замглавы МВД республики Эркебек Аширходжаев, выступая на брифинге в Бишкеке.

"По конфликту на границе с Таджикистаном возбуждено 11 уголовных дел", — сказал заместитель министра внутренних дел.

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Дела возбуждены в том числе по статьям: "Преступления против мира и безопасности человечества", "Убийство", "Незаконное пересечение границы" и "Массовые беспорядки". Уже начато досудебное расследование.

Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Накануне, 1 мая, в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадало. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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