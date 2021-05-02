В Одессе десятки человек почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов
Полиция выставила фильтрационные пункты на подходах к зданию и взяла под охрану Соборную площадь.
В Одессе в семилетнюю годовщину трагедии в Доме профсоюзов люди несут цветы к зданию. Видео © LIFE
Десятки человек пришли к Дому профсоюзов в Одессе и возложили цветы в память о людях, которые в 2014 году в результате столкновений и пожара в здании сгорели заживо.
Многие пришли целыми семьями и взяли с собой детей. Место посетили и депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и Николай Скорик.
Правоохранители организовали на подходах к Дому профсоюзов фильтрационные пункты, охрана также выставлена на Куликовом поле и Соборной площади, где ограничили движение транспорта. Подобные меры призваны не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности, отметили в полиции.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственности за это никто не понёс.
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