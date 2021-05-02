"Свежая, вкусная, живая!" В Магадане тонны наваги прибило к берегу после прилива

"Это всё навага, ребята!" В Магадане тонны рыбы прибило к берегу после прилива. Видео © Соцсети

В Магадане прилив порадовал местных жителей огромным количеством наваги, которую прибило прямо к берегу в бухте Весёлая. Рыба забилась даже под лёд, а собирать её могли прямо руками. Очевидцы поделились в соцсетях видео, снятыми на месте необычной рыбалки.

"Ребята, смотрите, это всё навага! Вдоль всего берега, посмотрите, какие кучи, это всё навага", — говорит автор ролика.

Мужчина отметил, что рыбу нужно спасать, но, к сожалению, люди в данной ситуации бессильны. На побережье сразу после сообщений об инциденте выехали специалисты Магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сообщает пресс-служба ВНИРО. Они обследовали акваторию бухты и выяснили, что данный случай не связан с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод между полым и малым приливами, а при отливе льдины опустились на грунт и препятствовали выходу рыбы обратно в море.

"Вполне возможно, навага идёт на поздний нерест, который проходит у неё с января по март. В этот период она может заходить в опреснённую и даже в пресную воду без последствий", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что сразу после приезда учёных начался прилив, оставшиеся в живых особи смогли выбраться из природной ловушки.

Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани в одной из заводей массово всплыла дохлая рыба. По словам местных жителей, снявших ролик, это судак. Прокуратура намерена дать оценку соблюдению природоохранного законодательства.

Авторы