Стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке
При этом две тысячи заявлений отклонили по разным причинам, в том числе в связи с тем, что люди имели ограничения на въезд в РФ.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Почти 530 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик уже получили российское гражданство в упрощённом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
"С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года <...> гражданство РФ приобрело более 527 тысяч лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — рассказали в пресс-центре.
В МВД также отметили, что почти двум тысячам жителей Донбасса в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений отклонили из-за ограничения на въезд граждан на территорию РФ из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или по другим причинам. Треть отказов связана с неснятыми или непогашенными судимостями, а ещё четверть — с тем, что соискатели выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.
В ведомстве подчеркнули, что работа по приёму жителей ДНР и ЛНР в гражданство РФ продолжается.
Напомним, указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на Украине.
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