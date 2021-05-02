Стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке

Почти 530 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик уже получили российское гражданство в упрощённом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"С начала реализации указа президента РФ от 24 апреля 2019 года <...> гражданство РФ приобрело более 527 тысяч лиц, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", — рассказали в пресс-центре.

В МВД также отметили, что почти двум тысячам жителей Донбасса в приобретении российского гражданства отказали. Так, 40% заявлений отклонили из-за ограничения на въезд граждан на территорию РФ из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или по другим причинам. Треть отказов связана с неснятыми или непогашенными судимостями, а ещё четверть — с тем, что соискатели выступали за насильственное изменение основ конституционного строя России и создают угрозу безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что работа по приёму жителей ДНР и ЛНР в гражданство РФ продолжается.

Напомним, указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на Украине.

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