В Перми пассажирка выстрелила в таксиста из травмата из-за стоимости поездки
Своё недовольство россиянка выразила в лучших традициях боевика.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Незабываемой стала поездка из Нижнего Тагила в Пермь для таксиста, который вечером 30 апреля привёз клиентку к аэропорту "Большое Савино". Как сообщает kp.ru, пассажирка выстрелила в водителя.
На въезде в парковочную зону авиагавани женщина возмутилась стоимостью поездки. Между таксистом и дамой вспыхнула ссора. Не найдя больше аргументов, россиянка выстрелила в голову своему оппоненту, но промахнулась. 63-летний таксист отделался травмой губы.
На место происшествия приехали медики. От госпитализации водитель отказался. Женщину увезли на допрос в отделение полиции.
Как сообщило МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, по факту произошедшего ведётся проверка.
Ранее Лайф писал о случае, когда москвичка устроила истерику в салоне такси. По словам водителя, причиной конфликта между ним и пассажиркой стала не только стоимость поездки, но и поведение женщины.
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