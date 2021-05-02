"Зачем себя обманывать?" Боня объяснила публикацию снимков в купальнике без фотошопа

Накануне 41-летняя российская телеведущая, модель и светская львица Виктория Боня опубликовала в "Инстаграме" фотографии в купальнике с пляжа на Мальдивах, где проводит свой отпуск. Внимание подписчиков сразу же привлекло то, что снимки явно не подвергались ретуши и обработке фильтрами. В беседе с Лайфом звезда объяснила, почему решила показать общественности "честные кадры" без фотошопа.

"У меня подружка занимается профессионально обработкой фотографий. Вот обработала она эти снимки, сделала мне на них глянцевую кожу, и тут я поняла, что это не я. Зачем обманывать саму себя? Да, у меня есть немного растяжек, но ведь у всех женщин есть какие-то маленькие погрешности и неровности", — поделилась Виктория.

Как заявила нам Боня, ей не нравится, когда люди увлекаются ретушью и начинают буквально "глянцевать" своё тело, причём настолько сильно, что становится не видно никаких деталей, а всё изображение превращается в "один сплошной фотошоп". Звезда подчеркнула, что решила оставить на фото целлюлит и растяжки, поскольку "намного интереснее, когда видно настоящее тело".

"Это самообман. И я нисколько не жалею, что выставила такие фотографии. Мне девочки даже написали: мол, Вика, нам хотя бы чуть-чуть стало легче, что у вас тоже есть изъяны. Мы, женщины, должны друг друга поддерживать этим, а не загонять себя в рамки идеальности, которых, по сути, и не существует", — подытожила Виктория.

А недавно Виктория Боня выложила в "Тикток" видео, где устроила жаркие танцы без белья. Однако при выборе платья модель не учла сильный ветер и слишком лёгкую ткань наряда, которая сразу придала ролику рейтинг 18+.

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