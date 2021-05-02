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"Химки" победили "Урал", несмотря на удаление игрока в самом начале матча

Команда Игоря Черевченко продолжает выдавать великолепный сезон и располагается в первой восьмёрке.

2 мая 2021, 17:41
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Футбольный клуб "Химки" на своём поле обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 28-го тура РПЛ со счётом 1:0.

  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин

Фото © LIFE / Андрей Тишин

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Единственный гол в матче забил Мохамед Конате на 10-й минуте встречи. Стоит отметить, что через пять минут подмосковный клуб остался в меньшинстве после удаления Александра Трошечкина. Однако численное преимущество не помогло команде Юрия Матвеева.

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Благодаря этой победе команда Игоря Черевченко расположилась на восьмом месте, имея в активе 44 очка. У "Урала" — 12-е место и 28 баллов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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