"Химки" победили "Урал", несмотря на удаление игрока в самом начале матча
Команда Игоря Черевченко продолжает выдавать великолепный сезон и располагается в первой восьмёрке.
Фото © LIFE / Андрей Тишин
Футбольный клуб "Химки" на своём поле обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 28-го тура РПЛ со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Мохамед Конате на 10-й минуте встречи. Стоит отметить, что через пять минут подмосковный клуб остался в меньшинстве после удаления Александра Трошечкина. Однако численное преимущество не помогло команде Юрия Матвеева.
Благодаря этой победе команда Игоря Черевченко расположилась на восьмом месте, имея в активе 44 очка. У "Урала" — 12-е место и 28 баллов.
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