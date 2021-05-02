"Химки" победили "Урал", несмотря на удаление игрока в самом начале матча

Футбольный клуб "Химки" на своём поле обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 28-го тура РПЛ со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Мохамед Конате на 10-й минуте встречи. Стоит отметить, что через пять минут подмосковный клуб остался в меньшинстве после удаления Александра Трошечкина. Однако численное преимущество не помогло команде Юрия Матвеева.