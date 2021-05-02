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"Крылья Советов" досрочно вернулись в РПЛ

Самарский клуб обыграл на выезде "Акрон" со счётом 2:1 в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги.

2 мая 2021, 12:17

Фото © Пресс-служба "Крыльев Советов"

Победа "Крыльев Советов" над "Акроном" из Тольятти обеспечила самарцам досрочное возвращение в Российскую премьер-лигу. А вот чтобы гарантировать себе чемпионство в ФНЛ, им необходимо набрать ещё три очка в оставшихся трёх матчах.

Отметим, что сегодня досрочно чемпионом России может стать санкт-петербургский "Зенит", если обыграет своего главного конкурента по турнирной таблице — московский "Локомотив". Встреча состоится на "Газпром-арене" в 19:00.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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