"Крылья Советов" досрочно вернулись в РПЛ
Самарский клуб обыграл на выезде "Акрон" со счётом 2:1 в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги.
Фото © Пресс-служба "Крыльев Советов"
Победа "Крыльев Советов" над "Акроном" из Тольятти обеспечила самарцам досрочное возвращение в Российскую премьер-лигу. А вот чтобы гарантировать себе чемпионство в ФНЛ, им необходимо набрать ещё три очка в оставшихся трёх матчах.
Отметим, что сегодня досрочно чемпионом России может стать санкт-петербургский "Зенит", если обыграет своего главного конкурента по турнирной таблице — московский "Локомотив". Встреча состоится на "Газпром-арене" в 19:00.
Футбол. Интересное по теме
Выбор редакции
Российские бадминтонисты Иванов и Созонов стали чемпионами Европы из-за ковида у соперника
Футболисты "Крыльев Советов" и "Бораца" устроили массовую драку на поле — видео
Скончался футбольный комментатор Леонид Генусов
Россиян предупредили о сильных ливнях в майские праздники
Сердечный приступ страховой компании: в Москве столкнулись Lamborghini, Porsche и Infiniti
Комментариев: 0