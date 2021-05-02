"Крылья Советов" досрочно вернулись в РПЛ

Победа "Крыльев Советов" над "Акроном" из Тольятти обеспечила самарцам досрочное возвращение в Российскую премьер-лигу. А вот чтобы гарантировать себе чемпионство в ФНЛ, им необходимо набрать ещё три очка в оставшихся трёх матчах.