Новый король Италии: "Интер" сместил "Ювентус" с трона и впервые с 2010 года стал чемпионом

Футболисты и тренеры "Интера" радуются после победы над "Кротоне", практически обеспечившей им чемпионство. Видео © Twitter / Roberto Gagliardini

Миланский "Интер" стал чемпионом Италии по футболу благодаря ничьей "Аталанты" и "Сассуоло" (1:1). Подопечные Антонио Конте досрочно оформили титул за четыре тура до конца сезона.

В активе "Аталанты" стало 69 очков, столько же у идущего третьим "Милана", в то время как нерадзурри набрали 82 балла. "Интер" впервые с 2010 года завоевал звание победителей чемпионата, сместив с вершины "Ювентус", бравший титул девять лет подряд.

Туринцы уже поздравили соперников в "Твиттере" фразой "Отличная работа". Теперь в истории "Интера" 19 чемпионств в Италии.

Ранее Лайф рассказывал, что "Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти на первое место в Ла Лиге. Теперь клуб на три очка отстаёт от "Реала" (74) и на пять от "Атлетико" (76), при этом имея матч в запасе.

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