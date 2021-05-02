Депутат случайно "засветил" на телефоне порносайт прямо во время заседания Рады

Депутат Рады случайно "засветил" на телефоне порносайт прямо во время заседания. Видео © Telegram / "Карточный Офис"

Депутат Верховной рады Украины в ходе заседания случайно "засветил" на одной из открытых вкладок браузера на своём смартфоне страничку порнографического портала Pornhub. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Карточный Офис".

На кадрах можно увидеть только руки и экран смартфона депутата. Так, кроме сайта для взрослых, в браузере также открыто несколько статей и новостных сайтов. Согласно информации анонимного автора, обладатель рук на кадрах — народный избранник от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Чёрный.

"Чёрный встал перед сложным выбором во время заседания Верховной рады: почитать новости из офиса генерального прокурора, посмотреть категорию "зрелые мамочки" на Pornhub или узнать, чем занимается глава Фонда госимущества", — сказано в посте.

А спустя некоторое время в канале был опубликован и ответ самого нардепа, который заявил, что порнографию вообще не смотрит и ею не интересуется, а руки и телефон на видео принадлежат не ему. При этом политик настоятельно потребовал удалить пост.

"Виктор Иванович, пришлите фото своих рук в комментарии под этой публикацией. Пусть наши подписчики сами решат, те же это руки или всё-таки другие", — ответил на слова депутата администратор телеграм-канала.

А недавно Лайф сообщал, что глава Минобороны Румынии случайно "засветил" в соцсетях секретные данные. Информация пробыла в Сети несколько часов, прежде чем её удалили.

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