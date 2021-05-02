Спасатели тушат крупный пожар под Курганом, где полыхают заброшенные дачи и сухая трава

Полыхают заброшенные дачи и сухая трава: сотрудники МЧС тушат крупный пожар под Курганом. Видео © ГУ МЧС по Курганской области

В пригороде Кургана сотрудники МЧС уже несколько часов тушат крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС, горят заброшенные дачные дома в СНТ "КМЗ-4" и сухая трава на площади порядка 1500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг опасности.

"В тушении пожара задействовано 79 человек, 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 63 человека и 17 единиц техники. В связи с сильным задымлением движение по трассе шоссе имени Тюнина перекрыто до полной ликвидации пожара", — отмечается в сообщении ведомства.











В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло по вине нетрезвых жителей, которые подожгли сухую траву. В настоящее время в тушении пожара принимает участие вертолёт Ми-8 МЧС России. Отмечается, что борьбу с огнём затрудняют сильные порывы ветра, достигающие 19 метров в секунду.

Как уточнили в МЧС по региону, к шести вечера по местному времени пожар локализован на площади девять гектаров. Вертолётом Ми-8 было выполнено 12 сбросов воды по пять тонн.

Ранее была названа предварительная причина страшного пожара в Пермском крае, где погибло восемь человек, включая двоих детей. По словам источника Лайфа, погибшему мальчику всего пять лет, девочке десять лет.

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