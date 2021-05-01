Особняк гендиректора PornHub подожгли неизвестные, и от 1,4 млрд не осталось и следа: фото до пожара

Пожар произошёл в ночь с 25 на 26 апреля. От особняка осталось лишь пепелище внушительных размеров. Основная версия произошедшего — поджог. По данным полиции Монреаля, в 23 часа им позвонили из поместья Антуна и сообщили, что на территорию проникли двое неизвестных. Когда наряд прибыл в престижный пригород Аунсик-Картьевиль, всё было в огне.

Кадры из видео © YouTube / CTV

Пламя так распространилось, что на борьбу с очагом потребовалось около восьмидесяти пожарных. За три часа огонь потушили. Удалось обойтись без человеческих жертв, однако в поместье теперь можно разве что водить экскурсии как на один из самых дорогих костров за последнее десятилетие — на постройку домов было потрачено более 19 млн долларов (1,4 млрд рублей), но дом не был достроен.

Фото © Realtor.ca

Изучить, как выглядел дом, можно лишь на дизайн-проектах. И посмотреть действительно есть на что, даже не заходя внутрь: большой бассейн, весь ландшафтный дизайн. Сразу ясно: владелец — серьёзный человек. Внутри, конечно, всё намного интереснее.

Фото © Realtor.ca

Восемь спален, 12 ванных комнат, ещё несколько просторных гостиных со стильным интерьером — в поместье точно бы нашлась пара комнат, в которые бы никто не заходил годами. Не обошлось и без гаража, но он был довольно скромным по меркам миллиардеров — внутрь влезало всего девять машин. Держать себя в форме тоже можно не выходя из дома — личная тренажёрка как никогда полезна в условиях пандемии.

Фото © Realtor.ca

Кроме этого — огромный спортзал с высокими потолками, камерный кинотеатр, отдельная бильярдная, и это ещё далеко не всё. Посмотреть весь проект можно в материале New York Post.

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