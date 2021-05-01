Особняк гендиректора PornHub подожгли неизвестные, и от 1,4 млрд не осталось и следа: фото до пожара
Скандальный "дворец" в очередной раз попал в новости. Пару лет назад, когда CEO Pornhub Ферас Антун выкупил землю под строительство, экоактивисты были готовы убить мужчину за то, что он вырубил 220 деревьев. Сейчас, когда работы уже закончились, произошёл очередной скандал. От растений избавлялись зря — пожить в поместье уже не удастся никому.
Кадры из видео © YouTube / CTV
Пожар произошёл в ночь с 25 на 26 апреля. От особняка осталось лишь пепелище внушительных размеров. Основная версия произошедшего — поджог. По данным полиции Монреаля, в 23 часа им позвонили из поместья Антуна и сообщили, что на территорию проникли двое неизвестных. Когда наряд прибыл в престижный пригород Аунсик-Картьевиль, всё было в огне.
Кадры из видео © YouTube / CTV
Пламя так распространилось, что на борьбу с очагом потребовалось около восьмидесяти пожарных. За три часа огонь потушили. Удалось обойтись без человеческих жертв, однако в поместье теперь можно разве что водить экскурсии как на один из самых дорогих костров за последнее десятилетие — на постройку домов было потрачено более 19 млн долларов (1,4 млрд рублей), но дом не был достроен.
Фото © Realtor.ca
Изучить, как выглядел дом, можно лишь на дизайн-проектах. И посмотреть действительно есть на что, даже не заходя внутрь: большой бассейн, весь ландшафтный дизайн. Сразу ясно: владелец — серьёзный человек. Внутри, конечно, всё намного интереснее.
Фото © Realtor.ca
Восемь спален, 12 ванных комнат, ещё несколько просторных гостиных со стильным интерьером — в поместье точно бы нашлась пара комнат, в которые бы никто не заходил годами. Не обошлось и без гаража, но он был довольно скромным по меркам миллиардеров — внутрь влезало всего девять машин.
Держать себя в форме тоже можно не выходя из дома — личная тренажёрка как никогда полезна в условиях пандемии.
Фото © Realtor.ca
Кроме этого — огромный спортзал с высокими потолками, камерный кинотеатр, отдельная бильярдная, и это ещё далеко не всё. Посмотреть весь проект можно в материале New York Post.
WOW-news
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