Фургон уже покрылся весь плесенью, но маме удалось превратить его в уютный дом на колёсах: 16 фото
Супруги Джанель и Чад Пейн работают в больнице, которая находится в Нипомо, штат Калифорния. И первым их проектом стало помещение, которое примыкало к территории учреждения. Его пара превратила в комнату отдыха для медсестёр, и получилось так красиво, что останавливаться на достигнутом никто не собирался.
Вскоре после удачного проекта Джанель нашла старый трейлер 1974 года во дворе у соседа, который был готов отдать его бесплатно, сообщает Insider.
Джанель принялась за работу, потратив на преображение $5 тыс. и около четырёх месяцев. Притом что высвобождать время приходилось между работой и воспитанием двоих детей. Свой прогресс девушка показывала в Instagram.
Начать пришлось с удаления плесени, которая покрыла трейлер с внешней стороны. Джанель заново покрасила его в белый цвет и добавила деревянный навес, который удобно складывается.
Площадь трейлера занимает около 16 квадратных метров, но об этом ни за что нельзя догадаться, если зайти внутрь. Ведь там поместились полноценная кухня, зона для отдыха и детская спальня.
Чтобы визуально стало больше пространства, мама покрасила в белый цвет и внутренние стены трейлера, разбавив его яркими элементами: красным ковром и голубым диваном.
Вместо шкафов Джанель поставила двухъярусную кровать для своих сыновей. При этом раньше в трейлере могли заночевать в лучшем случае два человека.
Тут же находится ещё одно спальное место, рядом с которым мама установила раздвижную дверь в ванную комнату.
Сейчас супруги сдают отремонтированный трейлер в аренду медсёстрам, которые собираются в путешествие. А иногда они и сами отправляются на нём в походы. В последний раз — по Калифорнии.
WOW-news
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