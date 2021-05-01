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Фургон уже покрылся весь плесенью, но маме удалось превратить его в уютный дом на колёсах: 16 фото

Супруги Джанель и Чад Пейн работают в больнице, которая находится в Нипомо, штат Калифорния. И первым их проектом стало помещение, которое примыкало к территории учреждения. Его пара превратила в комнату отдыха для медсестёр, и получилось так красиво, что останавливаться на достигнутом никто не собирался.

1 мая 2021, 09:00

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Вскоре после удачного проекта Джанель нашла старый трейлер 1974 года во дворе у соседа, который был готов отдать его бесплатно, сообщает Insider.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Джанель принялась за работу, потратив на преображение $5 тыс. и около четырёх месяцев. Притом что высвобождать время приходилось между работой и воспитанием двоих детей. Свой прогресс девушка показывала в Instagram.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Начать пришлось с удаления плесени, которая покрыла трейлер с внешней стороны. Джанель заново покрасила его в белый цвет и добавила деревянный навес, который удобно складывается.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Площадь трейлера занимает около 16 квадратных метров, но об этом ни за что нельзя догадаться, если зайти внутрь. Ведь там поместились полноценная кухня, зона для отдыха и детская спальня.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Чтобы визуально стало больше пространства, мама покрасила в белый цвет и внутренние стены трейлера, разбавив его яркими элементами: красным ковром и голубым диваном.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Вместо шкафов Джанель поставила двухъярусную кровать для своих сыновей. При этом раньше в трейлере могли заночевать в лучшем случае два человека.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Тут же находится ещё одно спальное место, рядом с которым мама установила раздвижную дверь в ванную комнату.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Сейчас супруги сдают отремонтированный трейлер в аренду медсёстрам, которые собираются в путешествие. А иногда они и сами отправляются на нём в походы. В последний раз — по Калифорнии.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Фото © Instagram / nailgun_nelly

10 старых трейлеров, от которых хотели избавиться, но сейчас это мечта каждого путешественника

10 старых трейлеров, от которых хотели избавиться, но сейчас это мечта каждого путешественника

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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