Фургон уже покрылся весь плесенью, но маме удалось превратить его в уютный дом на колёсах: 16 фото

Вскоре после удачного проекта Джанель нашла старый трейлер 1974 года во дворе у соседа, который был готов отдать его бесплатно, сообщает Insider.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Джанель принялась за работу, потратив на преображение $5 тыс. и около четырёх месяцев. Притом что высвобождать время приходилось между работой и воспитанием двоих детей. Свой прогресс девушка показывала в Instagram.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Начать пришлось с удаления плесени, которая покрыла трейлер с внешней стороны. Джанель заново покрасила его в белый цвет и добавила деревянный навес, который удобно складывается.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Площадь трейлера занимает около 16 квадратных метров, но об этом ни за что нельзя догадаться, если зайти внутрь. Ведь там поместились полноценная кухня, зона для отдыха и детская спальня.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Чтобы визуально стало больше пространства, мама покрасила в белый цвет и внутренние стены трейлера, разбавив его яркими элементами: красным ковром и голубым диваном.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Вместо шкафов Джанель поставила двухъярусную кровать для своих сыновей. При этом раньше в трейлере могли заночевать в лучшем случае два человека.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Тут же находится ещё одно спальное место, рядом с которым мама установила раздвижную дверь в ванную комнату.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

Сейчас супруги сдают отремонтированный трейлер в аренду медсёстрам, которые собираются в путешествие. А иногда они и сами отправляются на нём в походы. В последний раз — по Калифорнии.

Фото © Instagram / nailgun_nelly

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