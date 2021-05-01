Секс, наркотики, "Тикток": кто из российских блогеров, которых так обожают дети, не выдержал славы

Что объединяет человека, которого называют открытием года, белорусского рэпера и бывшую наркоманку с ВИЧ? Правильно, "Тикток". И кое-что ещё.

Даня Милохин (12 млн подписчиков)

Фото © Instagram / danya_milokhin

Милохин родился в 2001-м. Спустя три года родители сдали его в детдом вместе со старшим братом Ильёй. Когда Дане исполнилось 13, братьев усыновили. Будущий обладатель премии "Открытие года" от GQ был трудным подростком: не проявлял интереса к учёбе, часто пропадал на улице. В 16-летнем возрасте он подсел на наркотики. А в 2019-м завёл аккаунт в "Тиктоке".

Видео © TikTok / danya_milokhin

В то время он жил в Анапе, но уже твёрдо решил переехать в Москву. Спустя год вместе со своим другом он основал в столице "дом тиктокеров" Dream Team House. Популярность росла как на дрожжах: "совместки" со звёздами от Тимати до Баскова, миллионы фанатов, приглашение в "Вечерний Ургант", на интервью к Собчак и в "Что было дальше?" А недавно Милохин выпустил дебютный музыкальный альбом. С наркотиками Даня, по его словам, завязал.

Илья Милохин (1,3 млн подписчиков)

Илья Милохин и Мария Погребняк. Фото © Instagram / mariapoga_

У братьев Милохиных общая непростая судьба, схожие увлечения и проблемы. У Ильи в 10 раз меньше подписчиков в "Тиктоке", но это не мешает ему создавать вокруг себя волны хайпа. Он попал в Popstar House — тиктокерский центр Марии Погребняк — и сначала всё было хорошо, а потом что-то сломалось.

В последнее время он вёл себя очень странно — мог не приехать на съёмки, недопонимания с ребятами из дома. Мы до последнего пытались наладить с ним контакт😰 Но в прошлую пятницу он сорвал концерт у своей группы @negovori_mame и не вышел на сцену. Уехал. Оказалось, что он вновь начал употреблять запрещённые вещества. Больно? Честно, да. В ближайшее время Илья ложится на реабилитацию в клинику, я максимально постараюсь вновь ему помочь. Что будет дальше — увидим🙏🏻 Мария Погребняк Продюсер

Илья с участницами Popstar House на ток-шоу "Пусть говорят". Фото © Instagram / popstar_house

А дальше Илья не нашёл в себе сил бороться и вернулся к пагубной привычке. Он сам недавно признался в этом в соцсетях. Попытка помощи со стороны продюсера оказалась напрасной.

К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвёл. Мне сложно бороться с зависимостью. Деньги мне не переводите, даже если я буду просить в долг. Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость Илья Милохин Тиктокер

Дина Саева (20 млн подписчиков)

Фото © Instagram / senoritasaeva

21-летняя Дина Саева (полное имя — Мадина Басаева) родилась в Душанбе. Сейчас она самая популярная блогерша российского "Тиктока". Кроме того, у девушки контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana, Dior и Paco Rabanne. Дина занимает вторую строчку рейтинга самых богатых тиктокеров России по версии Forbes.

5 фактов о Дине Саевой:

1. Дина очень любит нутеллу! 🤤

2. Дина носит кольцо на безымянном пальце 💍(она не замужем 🙅🏻‍♀️).

3. Дина любит рептилий 🐍

4. Дина весит 49 кг 🤷🏻‍♀️

5. Дина — странный человек 🎭 Дина Саева Тиктокер

Фото © Instagram / senoritasaeva

Но не всё так радужно, как может показаться на первый взгляд. Недавно подруга Дины Алиса Подашева сообщила, что нашла у неё таблетки. По словам Алисы, до этого тиктокершу довела травля в соцсетях. Сама Дина на время удалила свою страницу из "Инстаграма", оставила в "Тиктоке" только одно видео и перестала выходить на связь с поклонниками.

Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Меня всё так же мучает моё состояние. Не только душевное, но и физическое. Я не хочу убегать от самой себя. Пора заканчивать. Люблю вас до бесконечности! И, пожалуйста, перестаньте меня жалеть. Я не маленький ребёнок Дина Саева Тиктокерша

Знакомые Дины высказывают предположение, что у неё депрессия. Однако в январе появлялась информация о том, что девушка проходит лечение в наркологической клинике. Впрочем, представители звезды опровергли эти сведения, заявив, что она "отдыхала в санатории". Так это или нет, остаётся только догадываться.

Тима Белорусских (1,9 млн подписчиков)

Фото © Instagram / belorusskih.love

Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) больше известен как певец и автор песен. Его карьера началась в 2017 году. Он сочинил хиты "Мокрые кроссы" и "Незабудка", которые быстро обрели популярность. Из простого официанта Тима стремительно превратился в поп-звезду, и на данный момент в его дискографии уже два альбома.

Тима Белорусских на Slime & Play Fest. Фото © Wikimedia Commons / Okras

Аккаунт в "Тиктоке" певец завёл в 2019 году, и сейчас на него подписана уже довольно внушительная армия фанатов. Видимо, вслед за славой пришли и сопутствующие ей проблемы. В январе этого года Тиму задержали в Минске по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В суде певец признал свою вину, и в апреле его приговорили к ограничению свободы на два года без тюремного заключения.

Яна Колпакова (67 тыс. подписчиков)

Фото © Instagram / livehiv

По сравнению с предыдущими героями "Тиктока" Яна просто ребёнок: у неё всего 67 тысяч подписчиков. Но на самом деле она старше их и намного опытнее. Её контент никак нельзя назвать развлекательным. Скорее — поучительным. Ведь ей есть чем поделиться с поклонниками.

В детстве я подверглась насилию со стороны своего деда. С 13 лет я стала употреблять алкоголь. В 14 попробовала траву, как и многие, в подъезде. Зависимость дала выход позже, в 17 лет. Я стала употреблять тяжёлые наркотики в больших количествах. В 19 лет я забеременела, у меня как раз была ремиссия по наркотикам. Осталась одна, мужа посадили. Во время беременности и кормления не употребляла, но потом началась депрессия — и всё по новой Яна Колпакова Блогер

Яна до и после. Фото © Spid.center.ru

На этом беды Яны не закончились: в 2016 году она заразилась ВИЧ. Зато уже четыре года ничего не употребляет — даже не курит и не пьёт. Девушка проходит лечение, воспитывает ребёнка вместе с новым мужем и рассказывает о своём жизненном опыте в соцсетях.

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