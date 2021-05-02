"Братья, со светлым праздником!" "Ночные волки" поздравили россиян с Пасхой
Лидер байк-клуба Александр Залдастанов напомнил, что именно 2 мая 1945 года советские войска взяли Рейхстаг.
Фото © VK / Александр Хирург Залдастанов
Байкеры клуба "Ночные волки" поздравили с наступлением праздника Пасхи всех православных. Как отметил лидер и основатель мотоклуба Александр Хирург Залдастанов, многие единомышленники по всей стране и в разных храмах отмечают сегодня Воскресение Христово.
"Братья, со светлым праздником Пасхи! Пасхальное воскресенье на веки вечные будет связано с победными смыслами", — заявил он.
Хирург также напомнил, что 2 мая 1945 года советские войска взяли Рейхстаг, а красное Знамя Победы в этот день "стало алой хоругвью с ликом Христа".
Кроме того, участники международного мотомарша "Дороги Победы — Дорога домой" побывали в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, где встретили праздник.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой. В своём обращении глава государства отметил "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране.
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