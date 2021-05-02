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"Братья, со светлым праздником!" "Ночные волки" поздравили россиян с Пасхой

Лидер байк-клуба Александр Залдастанов напомнил, что именно 2 мая 1945 года советские войска взяли Рейхстаг.

2 мая 2021, 14:34
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/hirurgnw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Хирург Залдастанов</a></p>

Фото © VK / Александр Хирург Залдастанов

Байкеры клуба "Ночные волки" поздравили с наступлением праздника Пасхи всех православных. Как отметил лидер и основатель мотоклуба Александр Хирург Залдастанов, многие единомышленники по всей стране и в разных храмах отмечают сегодня Воскресение Христово.

"Братья, со светлым праздником Пасхи! Пасхальное воскресенье на веки вечные будет связано с победными смыслами", — заявил он.

Пятилетние сёстры-близняшки поздравили жителей Москвы с Пасхой, подарив куличи и крашеные яйца

Пятилетние сёстры-близняшки поздравили жителей Москвы с Пасхой, подарив куличи и крашеные яйца

Хирург также напомнил, что 2 мая 1945 года советские войска взяли Рейхстаг, а красное Знамя Победы в этот день "стало алой хоругвью с ликом Христа".

Кроме того, участники международного мотомарша "Дороги Победы — Дорога домой" побывали в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, где встретили праздник.

"Христос воскресе!" Медведев поздравил россиян с Пасхой

"Христос воскресе!" Медведев поздравил россиян с Пасхой

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой. В своём обращении глава государства отметил "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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