Разработчик "Ковивака" запросил разрешение на вакцинацию людей старше 60 лет
До конца 2021 года центр планирует выпустить минимум 7,5 миллиона доз препарата.
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Центр имени М.П. Чумакова подал в Минздрав РФ документы с целью получения разрешения на применение своего антиковидного препарата "Ковивак" для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава центра Айдар Ишмухаметов.
"На этой неделе мы подали документы в Министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти [возрастные] показания. В наших планах третьей фазы те самые 60 плюс и сопутствующие заболевания: это ХОБЛ — заболевание лёгких, это аутоиммунные заболевания и это онкология", — пояснил Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-1".
Добавим, что вакцина "Ковивак" является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть, благодаря чему может быть эффективна против всех известных мутаций ковида. Как заявили ранее в центре Чумакова, до конца 2021 года предприятие рассчитывает выпустить минимум 7,5 миллиона доз "Ковивака".
Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку препарата составляет 4330 рублей. Третья стадия испытаний вакцины начнётся в мае.
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