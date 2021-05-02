Разработчик "Ковивака" запросил разрешение на вакцинацию людей старше 60 лет

Центр имени М.П. Чумакова подал в Минздрав РФ документы с целью получения разрешения на применение своего антиковидного препарата "Ковивак" для вакцинации людей старше 60 лет. Об этом сообщил глава центра Айдар Ишмухаметов.

"На этой неделе мы подали документы в Министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти [возрастные] показания. В наших планах третьей фазы те самые 60 плюс и сопутствующие заболевания: это ХОБЛ — заболевание лёгких, это аутоиммунные заболевания и это онкология", — пояснил Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-1".

Добавим, что вакцина "Ковивак" является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть, благодаря чему может быть эффективна против всех известных мутаций ковида. Как заявили ранее в центре Чумакова, до конца 2021 года предприятие рассчитывает выпустить минимум 7,5 миллиона доз "Ковивака".

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