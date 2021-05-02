Глава центра Чумакова назвал срок защиты от ковида после вакцинации "Ковиваком"
Препарат цельновирионный, значит, может быть эффективен против всех известных мутаций инфекции.
Фото © ТАСС / ФНЦИ и разработки им. М.П. Чумакова
Иммунитет к коронавирусу, приобретённый после вакцинации "Ковиваком", действует порядка восьми месяцев. Об этом заявил гендиректор центра имени М.П. Чумакова, где и был создан препарат, Айдар Ишмухаметов.
"Наш опыт — порядка восьми месяцев", — ответил Ишмухаметов на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия-1".
Добавим, что вакцина "Ковивак" является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть, благодаря чему она может быть эффективна против всех известных мутаций ковида. К слову, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного.
Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за одну упаковку препарата составит 4330 рублей. Третья стадия испытаний вакцины начнётся в мае.
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