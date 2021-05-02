Глава центра Чумакова назвал срок защиты от ковида после вакцинации "Ковиваком"

Иммунитет к коронавирусу, приобретённый после вакцинации "Ковиваком", действует порядка восьми месяцев. Об этом заявил гендиректор центра имени М.П. Чумакова, где и был создан препарат, Айдар Ишмухаметов.

Добавим, что вакцина "Ковивак" является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть, благодаря чему она может быть эффективна против всех известных мутаций ковида. К слову, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного.