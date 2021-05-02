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Глава центра Чумакова назвал срок защиты от ковида после вакцинации "Ковиваком"

Препарат цельновирионный, значит, может быть эффективен против всех известных мутаций инфекции.

2 мая 2021, 12:42
<p>Фото © ТАСС / ФНЦИ и разработки им. М.П. Чумакова</p>

Фото © ТАСС / ФНЦИ и разработки им. М.П. Чумакова

Иммунитет к коронавирусу, приобретённый после вакцинации "Ковиваком", действует порядка восьми месяцев. Об этом заявил гендиректор центра имени М.П. Чумакова, где и был создан препарат, Айдар Ишмухаметов.

"Наш опыт — порядка восьми месяцев", — ответил Ишмухаметов на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия-1".

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Добавим, что вакцина "Ковивак" является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть, благодаря чему она может быть эффективна против всех известных мутаций ковида. К слову, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного.

Напомним, производство вакцины "Ковивак" от центра Чумакова для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за одну упаковку препарата составит 4330 рублей. Третья стадия испытаний вакцины начнётся в мае.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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