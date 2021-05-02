Иммунолог перечислил способы защиты от ковида в майские праздники

На фоне распространения коронавирусной инфекции самым опасным местом по-прежнему является общественный транспорт, утверждает врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, там обязательно нужно носить маску, чтобы защитить свои дыхательные пути.

"Что касается совместного времяпрепровождения, культурных мероприятий — по возможности нужно участвовать в этом как можно меньше, лучше проводить подобные мероприятия на природе, на воздухе, потому что так концентрация вируса очень низкая и вероятность заразиться очень маленькая", — отметил медик в беседе с RT.

Также Болибок рекомендует не посещать рестораны или кафе, поскольку в закрытых помещениях шанс заразиться ковидом повышается в разы. Медик пояснил, что там снимают маски, чихают, кашляют и разговаривают. Это, по его словам, несомненно, создаёт дополнительные условия для распространения вируса.

Тем, кто запланировал путешествие на самолёте, иммунолог советует взять с собой несколько одноразовых масок, чтобы менять их во время полёта. При этом самый опасный момент — ожидание в очереди на посадку в самолёт, потому что в ней не всегда соблюдается дистанция между пассажирами, подчеркнул специалист.

Надёжно защитить себя от коронавируса поможет только вакцинация, убеждён Болибок. Гражданам, которые ещё не привились, расслабляться нельзя. По мнению врача, в майские праздники лучше всего уехать за город и сократить количество контактов.

Ранее эпидемиолог назвала условие для окончания пандемии коронавируса в России. Эксперт призвала граждан пройти вакцинацию, так как это поможет быстрее справиться с болезнью.

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