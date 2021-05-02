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Центр Чумакова до конца года выпустит 7,5 миллиона доз "Ковивака"

Иммунитет к ковиду, приобретённый после вакцинации этим препаратом, действует порядка восьми месяцев.

2 мая 2021, 13:26

Фото © ТАСС / ФНЦИ и разработки им. М.П. Чумакова

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что центр ждёт результатов модернизации, процесс которой уже начат. Кроме того, запланировано создание дополнительных производственных площадок.

"До конца года, я полагаю, что это будет выпуск порядка 7,5 миллиона [доз] минимум", — сказал Ишмухаметов, указав, что такие цифры будут наблюдать в случае "пессимистичного сценария" развития событий.

Глава центра Чумакова назвал срок защиты от ковида после вакцинации "Ковиваком"

Глава центра Чумакова назвал срок защиты от ковида после вакцинации "Ковиваком"

Вакцина "Ковивак" — это цельновирионная вакцина, в основе которой — специально обработанный вирус SARS-CoV-2. Он лишён инфекционных свойств, но с возможностью вызывать иммунную реакцию.

Ранее в центре Чумакова заявили об эффективности вакцины "Ковивак" против всех мутаций коронавируса.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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