В автобусе под Волгоградом полицейские нашли обезьяну в клетке

Под Волгоградом полицейские при досмотре автобуса нашли обезьяну. Видео © ГУ МВД России по Волгоградской области

Необычного пассажира обнаружили полицейские Волгоградской области в ходе плановой проверки рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Махачкалу. В багажном отделении в клетке путешествовала яванская макака. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Владелец обезьяны, житель Махачкалы, не смог предъявить правоохранителям документы, подтверждающие легальность покупки и перевозки яванской макаки. У мужчины не было и ветеринарных сертификатов на питомца.

Экзотическое животное хозяин нашёл по объявлению в Сети. Мужчина приобрёл обезьяну и повёз находку к себе домой, в Дагестан. По планам хозяина, новый жилец должен был поселиться в вольере его частного дома. Сейчас животное осматривают ветеринары.

Ранее Лайф рассказывал, как в Свердловской области с местной выставки сбежала обезьяна. Макака несколько дней бегала по торговому центру, а все попытки поймать её оборачивались провалом.

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