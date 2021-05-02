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Регион
Опубликовано 2 мая 2021, 17:08
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В Швеции посчитали позором договор страны с НАТО, стремящимся взять Россию в кольцо

Фото © Сайт НАТО

Фото © Сайт НАТО

Правительство королевства послушно следует за Североатлантическим альянсом и США и предоставляет свои территории.

Помощь шведских чиновников военным НАТО в продвижении к границам России является настоящим позором. С таким мнением выступила газета Proletären.

"Все факты свидетельствуют, что агрессоры — США и НАТО, которые продвигают свои позиции в сторону России, а вовсе не наоборот. Позор, что шведские политики послушно следуют за ними, превращая Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией", — написал автор статьи Маркус Йонссон.

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Журналист напомнил о совместных военных учениях НАТО и США, благодаря которым позиции Североатлантического альянса расширяются на восток, а Америка приближается к своему желанию взять Россию в кольцо. Йонссон заметил, что о военных учениях РФ писали практически все издания страны, называя это "российской агрессией", однако стартовавшие учения НАТО и США "Защитник Европы" уже не приковывают такого внимания, притом что направлены они в первую очередь на Россию.

Швеция же выступает помощником НАТО в данном вопросе. Автор материала напомнил о договоре между страной и Альянсом, принятым в 2016 году, который позволяет военным использовать территории королевства для выполнения боевых операций, и уточнил, что мнение политиков за это время не изменилось.

Ранее в Германии исключили участие страны в гипотетической войне НАТО и России. Журналист немецкого издания выразил уверенность, что ФРГ не станет вмешиваться в конфликт, даже если РФ "вторгнется в Прибалтику".

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Артур Лапсаков
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