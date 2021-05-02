Сестра Ким Чен Ына окрестила "происками отребья" агитацию против Северной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, а также заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон выразила недовольство Правительством Южной Кореи за его неспособность пресечь запуск активистами на территорию республики шаров с агитационными листовками, пообещав применить ответные меры. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее группа южнокорейских активистов под названием "Альянс движений за свободную Северную Корею" в период между 25 и 29 апреля на 10 воздушных шарах в два этапа отправила в КНДР 500 тысяч агитационных листовок, 500 брошюр и пять тысяч долларовых купюр.

В свою очередь Ким Ё Чжон назвала данную акцию "непростительной провокацией" и осудила южнокорейские власти за бездействие и халатность, которые и позволили ей случиться.

"Южнокорейские власти опять оставили безрассудное бесчинство "перебежчиков с Севера" без внимания и не помешали ему. Мы, считая происки отребья на Юге серьёзной провокацией в отношении нашего государства, будем рассматривать соответствующие меры", — заявила сестра Ким Чен Ына.

При этом она подчеркнула, что ответственность за возможные последствия целиком и полностью лежит именно на властях Южной Кореи, которые оказались неспособны "держать под контролем своих грязных отбросов общества", и в связи с произошедшим КНДР более не может "сидеть сложа руки".

Как известно, "Альянс движений за свободную Северную Корею" является объединением нескольких групп перебежчиков из КНДР и прежде уже не единожды посылал шары с агитационными листовками на территорию Северной Кореи, даже несмотря на запрет южнокорейского правительства.

Договорённость о восстановлении мира и прекращении любых враждебных действий (в том числе распространении агитационных материалов) была достигнута в приграничном пункте Пханмунджом на саммите КНДР и Южной Кореи. Между тем отправка южнокорейскими активистами провокационных листовок уже неоднократно вызывала некоторое напряжение в отношениях Сеула и Пхеньяна и даже приводила к прекращению практически всех контактов между двумя странами.

Ранее Лайф писал, что в КНДР пригрозили наказать США за враждебную политику. Внешнеполитическое ведомство Северной Кореи назвало американскую дипломатию по отношению к Пхеньяну фальшивой вывеской.

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