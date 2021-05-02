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В Северной Осетии легкомоторный самолёт вынужденно сел из-за отказа двигателя

В момент инцидента в летательном аппарате находились пилот и два пассажира. Они не пострадали.

2 мая 2021, 13:59
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/id183049051" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия

В Северной Осетии легкомоторный четырёхместный самолёт Wilga 35A совершил вынужденную посадку. Во время полёта у летательного аппарата отказал двигатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в соцсети "ВКонтакте".

Фото © "ВКонтакте" / ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия

Фото © "ВКонтакте" / ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия

Отмечается, что инцидент произошёл в станице Чернореченской в районе селения Терк. Сообщение о посадке поступило в 14:20, на место были направлены средства и силы ведомства.

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Во время происшествия на борту летательного аппарата, предназначенного для буксировки планёров, находилось три человека — пилот и два пассажира. Они не пострадали.

Ранее Лайф рассказывал, что легкомоторный самолёт Ан-2 разбился под Саратовом. Его поиски были затруднены отсутствием визуальных ориентиров.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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