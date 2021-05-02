В Северной Осетии легкомоторный самолёт вынужденно сел из-за отказа двигателя

В Северной Осетии легкомоторный четырёхместный самолёт Wilga 35A совершил вынужденную посадку. Во время полёта у летательного аппарата отказал двигатель, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в соцсети "ВКонтакте".

Фото © "ВКонтакте" / ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия

Отмечается, что инцидент произошёл в станице Чернореченской в районе селения Терк. Сообщение о посадке поступило в 14:20, на место были направлены средства и силы ведомства.

Во время происшествия на борту летательного аппарата, предназначенного для буксировки планёров, находилось три человека — пилот и два пассажира. Они не пострадали.

Ранее Лайф рассказывал, что легкомоторный самолёт Ан-2 разбился под Саратовом. Его поиски были затруднены отсутствием визуальных ориентиров.

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