Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Захарова ответила главе МИД Великобритании словами святого Антония

"Насквозь больные пропагандой страны" обвиняют в своих грехах Россию, отметила дипломат.

2 мая 2021, 13:55
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Соединённого Королевства Доминика Рааба о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации".

"В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы", — отметила дипломат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В Совфеде назвали путём саморазрушения борьбу G7 с "российской пропагандой"

В Совфеде назвали путём саморазрушения борьбу G7 с "российской пропагандой"

По словам Захаровой, "насквозь больные пропагандой страны" продолжают обвинять Россию в своих грехах по неизвестным причинам. В частности, дипломат имеет в виду действия Великобритании и США в Ираке.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". По словам министра, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера Рааб привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Захарова обвинила США в подрыве консульской деятельности в России

вчера в 14:18

В Совфеде назвали путём саморазрушения борьбу G7 с "российской пропагандой"

сегодня в 13:04

Сестра Ким Чен Ына окрестила "происками отребья" агитацию против Северной Кореи

сегодня в 13:53

В Швеции посчитали позором договор страны с НАТО, стремящимся взять Россию в кольцо

сегодня в 14:08

В Северной Осетии легкомоторный самолёт вынужденно сел из-за отказа двигателя

сегодня в 13:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1