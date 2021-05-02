Захарова ответила главе МИД Великобритании словами святого Антония
"Насквозь больные пропагандой страны" обвиняют в своих грехах Россию, отметила дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Соединённого Королевства Доминика Рааба о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации".
"В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы", — отметила дипломат в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам Захаровой, "насквозь больные пропагандой страны" продолжают обвинять Россию в своих грехах по неизвестным причинам. В частности, дипломат имеет в виду действия Великобритании и США в Ираке.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". По словам министра, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера Рааб привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.
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