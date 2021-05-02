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СМИ: Турецкие силовики задержали одного из главарей ИГИЛ

Террорист был "правой рукой" Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в 2019 году.

2 мая 2021, 13:42
<p>Фото © ТАСС / Fotostand</p>

Фото © ТАСС / Fotostand

Турецкие силы безопасности задержали одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

Операция по захвату проводилась в Стамбуле полицейскими и сотрудниками национальной разведывательной организации Турции. Отмечается, что задержанный принимал активное участие в подготовке и осуществлении терактов в Сирии.

По данным издания, задержанный был "правой рукой" главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в 2019 году. Как заявлял тогда экс-президент США Дональд Трамп, террориста уничтожили вооружённые силы США в ходе спецоперации в сирийском Идлибе. Кадры спецоперации по уничтожению обнародовал Вашингтон. Однако президент Сирии Башар Асад усомнился в гибели террориста. В Службе внешней разведки РФ осенью 2019 года также заявили, что у России нет доказательств ликвидации аль-Багдади.

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* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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