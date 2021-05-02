СМИ сообщили о планах США смягчить санкции против Ирана

США и Иран могут провести обмен задержанными, в рамках которого Тегеран передаст Вашингтону четырёх обвиняемых в шпионаже. Об этом сообщает телеканал al-Mayadeen со ссылкой на источники.

По данным издания, задержанные же в США "помогали обойти наложенное на Иран эмбарго". Кроме того, Америка может разморозить семь миллиардов долларов иранских активов.

"Администрация Байдена не хотела выплачивать какие-либо деньги с замороженных счетов в ходе переговоров и не была рада этому, но иранская сторона настояла на необходимости разморозки части средств", — сообщают источники телеканала.

Отмечается, что аналогичные переговоры прошли между Ираном и Великобританией.

Ранее Лайф рассказывал, что в США объяснили, к снятию каких санкций с Ирана готова администрация Байдена. В Госдепе считают, что если Тегеран потребует отмены всех ограничений, переговоры окажутся в тупике.

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